إنزاجي يحسم خليفة بونو في حراسة مرمى الهلال خلال الفترة المقبلة

حسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، قراره بشأن الحارس الذي سيعوض غياب المغربي ياسين بونو، بعد انضمامه لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إنزاجي استقر على الاعتماد على الحارس محمد الربيعي لقيادة عرين الهلال في المباريات المقبلة، مفضلًا إياه على الحارس الفرنسي ماتيو باتويليه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجه الفني ظهر بوضوح خلال المباراة الودية التي خاضها الهلال أمام فريق نيوم، والتي انتهت بخسارة الأزرق بهدفين مقابل هدف، حيث غاب باتويليه عن اللقاء بقرار فني، فيما شارك الربيعي أساسيًا.

ويأتي قرار إنزاجي في إطار سعيه لمنح الثقة للحارس المحلي، خاصة مع ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة، ورغبته في الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق.

ويستعد الهلال حاليًا لمواجهة الشارقة الإماراتي، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره القاري بثبات.