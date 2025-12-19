العفو الدولية تدعو لإيقاف سفينة تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل: تخشى استخدامها في إبادة غزة

- السفينة مملوكة لشركة ألمانية وأبحرت من الهند وعلى متنها 440 طنا من أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ وفولاذ مخصص للاستخدام العسكري

- الشحنة الموجودة على متن السفينة تعود لشركتي الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" و"آي إم آي سيستمز"

- العفو الدولية دعت الحكومات لمنع السفينة من الرسو في موانئها، نظرا لخطر استخدام الشحنة المنقولة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة

دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف السفينة "هولغر جي"، المملوكة لشركة ألمانية، وتحمل 440 طنا من الذخيرة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان، إن السفينة ترفع العلم البرتغالي وأبحرت من الهند متجهة إلى إسرائيل وعلى متنها 440 طنا من أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ وفولاذ مخصص للاستخدام العسكري.

وأضافت أن الشحنة الموجودة على متن السفينة التي أبحرت في منتصف نوفمبر الماضي، تعود لشركتي الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" و"آي إم آي سيستمز".

ودعت الحكومات لمنع السفينة من الرسو في موانئها، نظرا لخطر استخدام الشحنة المنقولة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة المحتلة.

ونقل البيان عن مديرة قسم البحوث العالمية المنظمة، إريكا غيفارا روزاس، قولها: "يجب ألا تصل أطنان الشحنة القاتلة إلى إسرائيل، فهناك خطر كبير من استخدامها في الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد الفلسطينيين".

وأضافت أن "الدول التي تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع إسرائيل تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حماس" منذ 10 أكتوبر الماضي، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.