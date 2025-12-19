لميس الحديدي: المعلم ليس مجرد ناشر بل شاهد على عصر كامل من الثقافة والعلم

حل المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس ادارة مجموعة الشروق، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، وفي مستهل الحوار قالت الإعلامية لميس الحديدي إن حوارها مع المهندس إبراهيم المعلم، يتجاوز كونه لقاءً ثقافيًا، ليجمع بين أبعاد سياسية واجتماعية ورياضية.

وأضافت أن المعلم ليس مجرد ناشر، بل شاهد على عصر كامل من الثقافة والعلم، عاصر كبار المفكرين والكتاب من مختلف الاتجاهات، من بينهم الأديب نجيب محفوظ، ومحمد حسنين هيكل، وعباس محمود العقاد، وأنيس منصور، وروجيه جارودي، وأحمد زويل، ومحمد البرادعي، ويوسف زيدان، وصلاح عبد الصبور، وغيرهم من الأسماء التي اختارت دار الشروق بوابةً للوصول إلى القارئ، منذ تجربة والده في دار القلم التي جرى تأميمها في ستينيات القرن الماضي، حتى تجربة دار الشروق، التي تأسست في بيروت عام 1968، ثم بعد ذلك بسنوات إطلاق جريدة الشروق، عكست دومًا انحياز إبراهيم المعلم لحرية النشر والتعبير وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما دفع به إلى خوض معارك سياسية وثقافية عديدة، تمسك خلالها بقيمه ومبادئه رغم فداحة التكلفة أحيانًا.

ولفتت إلى أن إبراهيم المعلم يعد ثاني من يحصل على جائزة «بطل الاتحاد الدولي للناشرين»، وهي جائزة تُعد بمثابة «نوبل النشر» عالميًا.

وأكدت أن الحوار يتناول قضايا الثقافة والنشر، والحالة الثقافية في مصر، والعلاقة بين الناشر والكاتب، إلى جانب الحديث عن النادي الأهلي، في ضوء علاقة إبراهيم المعلم التاريخية بالراحل صالح سليم، وشهادته على العصر الذهبي للنادي، حيث شغل منصب أمين الصندوق، إلى جانب كونه سباحًا سابقًا، ليأتي الحوار جامعًا بين الثقافة والرياضة.