 غدا .. كريم فهمي ضيف برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا على شاشة MBC مصر - بوابة الشروق
الجمعة 19 ديسمبر 2025 3:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

غدا .. كريم فهمي ضيف برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا على شاشة MBC مصر


نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 3:43 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 3:43 م

يستضيف برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبله فاهيتا"، الفنان كريم فهمي، في التاسعة مساء غدٍ السبت، على قناة MBC مصر.

تُقدم أبلة فاهيتا وكارلا، خلال الحلقة، عددا من الفقرات المتنوعة مع كريم فهمي، وسط حضور جماهيري، وتشهد الحلقة كثيرا من الأفكار الكوميدية، بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والاستعراضية المتنوعة.

يذكر أن كريم فهمي يشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في رمضان المقبل بمسلسل "وننسى اللي كان"، ليكون هذا العمل هو التعاون الثالث بينهما بعد مسلسلي "ونحب تاني ليه؟" و"وتقابل حبيب".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، يرصد قصة حب معقدة تتخللها مفاجآت درامية وتفاصيل إنسانية مؤثرة، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك