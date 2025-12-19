يستضيف برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبله فاهيتا"، الفنان كريم فهمي، في التاسعة مساء غدٍ السبت، على قناة MBC مصر.

تُقدم أبلة فاهيتا وكارلا، خلال الحلقة، عددا من الفقرات المتنوعة مع كريم فهمي، وسط حضور جماهيري، وتشهد الحلقة كثيرا من الأفكار الكوميدية، بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والاستعراضية المتنوعة.

يذكر أن كريم فهمي يشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في رمضان المقبل بمسلسل "وننسى اللي كان"، ليكون هذا العمل هو التعاون الثالث بينهما بعد مسلسلي "ونحب تاني ليه؟" و"وتقابل حبيب".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، يرصد قصة حب معقدة تتخللها مفاجآت درامية وتفاصيل إنسانية مؤثرة، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.