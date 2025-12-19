مدبولي: الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر ولبنان، وحرص القاهرة على تقديم دعم شامل للدولة اللبنانية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة.

وقال مدبولي، في تصريحات لمراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أحمد سنجاب، إنه حرص خلال جميع اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين على نقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس موقف مصر الداعم بشكل كامل للبنان سياسيًا ودبلوماسيًا ولوجيستيًا واقتصاديًا، مشددًا على استعداد القاهرة لتقديم جميع أشكال الدعم التي يطلبها الأشقاء في لبنان، بما يسهم في تجاوز التحديات الحالية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه ناقش مع الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية–اللبنانية المشتركة في القاهرة، للمرة الأولى منذ ست سنوات، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات المشتركة.

وأوضح مدبولي أن المباحثات ركزت على تفعيل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة، وتحويلها إلى برامج تنفيذية تخدم مصالح البلدين، مؤكدًا أن مصر ستواصل دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين، وإيمانًا بأهمية استقرار لبنان في محيطه العربي والإقليمي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية تناولت مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن هناك أولوية قصوى للتعاون في مجالات الطاقة، وعلى رأسها قطاعا الغاز والكهرباء، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان حاليًا في هذين القطاعين الحيويين.

وأضاف مدبولي أنه حرص على اصطحاب عدد من الوزراء المعنيين ضمن الوفد المرافق، من بينهم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بهدف مناقشة ملفات الطاقة وإعادة الإعمار، والتوصل إلى حلول عملية تدعم احتياجات لبنان.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه مع توقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، أصبحت هناك خطط واضحة لإعادة الإعمار، موضحًا أن مصر عرضت استعدادها الكامل للمشاركة في هذه الجهود من خلال شركاتها الوطنية العاملة في مجالات المقاولات والتشييد والبناء، وتقديم الخبرات الفنية واللوجيستية، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية.

وأشار مدبولي إلى وجود تقدير لبناني واضح لهذا الدور، مؤكدًا أن الجانبين اتفقا كذلك على تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الغاز والكهرباء، بما يسهم في دعم لبنان وتعزيز قدراته في هذين القطاعين الحيويين.