تنقل قناة mbc1 في السادسة مساء السبت المقبل، حفل حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy award على الهواء مباشرة، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة السادسة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف الموقع الرسمي لجوي أورد، عن المرشحين للجوائز في الفئات المختلفة، حيث يتنافس في فئة الموسيقى على جائزة "الفنانة المفضلة" كلا من أنغام وأصالة وبيسان إسماعيل ونانسي عجرم، وعلى جائزة "الفنان المفضل" يتنافس كل من فضل شاكر، والشامي، وسلطان المرشد، وعايض، أما جائزة "الأغنية المفضلة" فيتنافس عليها "حسيني" تووليت، و"صحاك الشوق" غناء فضل شاكر، و"دكتور" غناء الشامي، و"اعتذر واجيك" غناء عايض، أما جائزة "الصوت الجديد المفضل" فيتنافس عليها كلا من محمد فضل شاكر، وحمزة، ولونا كرم، ويزيد فهد.

وفي فئة السينما يتنافس على جائزة "الفيلم المفضل" 4 أفلام هي "سيكو سيكو" و"الزرفة" و"عرس النار - سلسلة وحوش" و"هوبال"، كما يتنافس على جائزة "الممثلة المفضلة" كلا من آية سماحة عن فيلم "6 أيام"، ودنيا سمير غانم عن فيلم "روكي الغلابة"، وهنا الزاهد عن فيلم "ريستارت"، وشجون عن "عرس النار - من سلسلة وحوش"، أما جائزة "الممثل المفضل" فيتنافس عليها كلا من أحمد مالك عن فيلم "6 أيام"، وماجد الكدواني عن فيلم "فيها إيه يعني"، ومحمد شايف عن فيلم "الزرفة"، وبشار الشطي "وحش حولي سلسلة وحوش".

وفي فئة المسلسلات التلفزيونية يتنافس على جائزة "المسلسل المصري المفضل" 4 مسلسلات هي؛ "إش إش"، و"أشغال شقة جدا"، و"عايشة الدور"، و"لام شمسية"، ويتنافس على جائزة "المسلسل الخليجي المفضل" كلا من "المرسى"، و"أمي"، و"شارع الأعشي"، وصيف 99"، أما جائزة "مسلسل بلاد الشام المفضل" فيتنافس عليها "آسر"، و"بالدم" و"تحت سابع أرض"، و"سلمى".

وعلى جائزة "الممثلة المفضلة في الأعمال الدرامية" تتنافس أمينة خليل عن مسلسل "لام شمسية"، والعنود سعود عن مسلسل "أمي"، وإلهام علي عن مسلسل "شارع الأعشي"، وكاريس بشار عن مسلسل "تحت سابع أرض"، أما جائزة "الممثل المفضل" فيتنافس عليها هشام ماجد عن مسلسل "أشغال شقة جدا، وعبد الرحمن بن نافع عن "شارع الأعشي"، وعبد المحسن النمر عن مسلسل "المرسى"، ومعتصم النهار عن مسلسل "نفس"، فيما يتنافس على جائزة "الوجه الجديد المفضل" كل من؛ علي البيلي عن مسلسل "لام شمسية"، ولمى عبد الوهاب عن "شارع الأعشي"، وترف العبيدي عن "أمي"، وروسيل الابراهيم عن "سلمى".

وفي فئة الإخراج يتنافس على جائزة "المخرج السينمائي المفضل" تتنافس كل من سارة وفيق عن فيلم "ريستارت"، وعمر المهندس عن "سيكو سيكو"، وعبد الله ماجد عن "الزرفة"، وعبد العزيز الشلاحي" عن "هوبال".

أما جائزة "مخرج الأعمال الدرامية المفضل" يتنافس كلا من؛ خالد دياب عن "أشغال شقة جدا"، ورشا شربتجي عن "نسمات أيلول"، وأحمد كاتيكسيز وغيول سارالتين عن "شارع الأعشي"، وجودت مرجان وسرحان شاهين عن "أمي".

وفي فئة الرياضة يتنافس على جائزة الرياضي المفضل كلا من سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، وصالح أبو الشامات لاعب نادي الهلال السعودي، ونواف العقيدي لاعب نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى حارس المرمى المغربي ياسين بونو، وعلى جائزة الرياضية المفضلة، يتنافس لاعبة التايكوندو السعودية دينا أبو طالب ، وفاليري ترزي الفائزة ببرونزية ألعاب التضامن الإسلامي عام 2025، وحارسة المرمى السعودية ليلى القحطاني، ولاعبة التنس هنية منهاس.

وفي فيئة المؤثر المفضل يتنافس إبراهيم العمري (أبو خليل)، وأسامة مروة، وعزيز بن محمد، ومجرم قيمز (ريان الأحمري)، وعلى جائزة المؤثرة المفضلة تتنافس إسراء نبيل، وآياتي، ورتيل الشهري، وشيرين عمارة.