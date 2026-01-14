حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية يريد إجلاء سكانها مؤقتا بسبب انقطاع الكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقوم السلطات الروسية في مقاطعة بيلجورود بغرب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، بإعداد المواطنين للنقل المؤقت على الأقل بسبب مشاكل هائلة في إمدادات الكهرباء والتدفئة.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام: "نحن ندرك أنه من المستحيل استعادة إمدادات الطاقة بالكامل، خاصة للمباني السكنية، ولكن أيضا للمنشآت الصناعية بالقدرات الاحتياطية".

وطلب من السكان البحث عن أماكن أخرى للإقامة.

وشدد جلادكوف، على أن هذا ليس انتقالا دائما إلى مناطق أخرى.

ومع ذلك، كتب أن الحكومة الإقليمية تستعد لاحتمال إخلاء المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائي إلى بلدات وبلديات أخرى في بيلجورود.

وأوضح الحاكم، أنه ينبغي على المواطنين مغادرة منازلهم مؤقتا، إذا كان هذا ممكنا، وترك أطفالهم مع أقاربهم الذين تتوفر لديهم الكهرباء والتدفئة.

وبدأت روسيا، عملية شاملة في أوكرانيا المجاورة منذ نحو أربعة أعوام، مما تسبب في دمار شديد هناك، لكن المناطق الحدودية في روسيا تشعر أيضا بشكل متزايد بقسوة الحرب.

وتعد بيلجورود واحدة من أكثر المناطق تضررا من الحرب في روسيا.