البرلمان الأوكراني يفشل في الموافقة على تعيين وزيري الدفاع والطاقة

فشل البرلمان الأوكراني، في الموافقة على تعيين وزير دفاع جديد في خضم الحرب مع روسيا، حيث لم يحصل ترشيح ميخائيلو فيدوروف على تصويت عدد كاف من المؤيدين.

وكان الشاب البالغ من العمر 34 عاما يترأس سابقا وزارة التحول الرقمي، التي تأسست في عام 2019.

وكان من المفترض أن يكون فيدوروف رابع وزير دفاع منذ العملية الروسية الشاملة في فبراير 2022.

وقد قدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ترشيحه، ويجب أن يوافق عليه البرلمان وفقا للدستور، ومن المتوقع إجراء محاولة أخرى يوم غد الأربعاء.

كما فشل تعيين وزير الدفاع السابق دينيس شميهال وزيرا جديدا للطاقة، على خلفية انقطاعات هائلة في الكهرباء والتدفئة، وكان شميهال بحاجة إلى 16 صوتا إضافيا للحصول على الموافقة.

وكان شميهال قد أقيل سابقا من منصب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي شغله لأقل من ستة أشهر.

وقبل ذلك، شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من خمس سنوات. ويعتبر الرجل البالغ من العمر 50 عاما مواليا لزيلينسكي.

وقد وافق البرلمان على خطوة واحدة اليوم الثلاثاء، حيث تم إعفاء رئيس جهاز المخابرات الأوكراني، فاسيل ماليوك، من مهامه، وكان قد قاد الوكالة فعليا منذ عام 2022.

وخلال فترة توليه المسئولية، نفذ جهاز المخابرات عدة هجمات مذهلة على قواعد عسكرية روسية، وقد عارض العديد من كبار المسئولين العسكريين خطة زيلينسكي لنقل ماليوك.

ولم تمنح لجنة الدفاع البرلمانية موافقتها إلا في المحاولة الثانية.

وتتصدى أوكرانيا بدعم غربي، للعملية الروسية الشاملة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقد أدت اتهامات بالفساد إلى محاولات لإجراء تعديل وزاري في الحكومة.