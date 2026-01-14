تشالهانوجلو يبتعد عن الملاعب 3 أساببع

يبتعد هاكان تشالهانوجلو، نجم إنتر ميلان الإيطالي لفترة عن الملاعب اعتبارًا من مواجهة ليتشي، غدًا الأربعاء.

وذكرت تقارير صحفية أن تشالهانوجلو سيبتعد عن الملاعب لثلاثة أسابيع بعد إصابته في عضلة الساق في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نابولي التي انتهت بالتعادل 2-2 في بطولة الدوري، مساء الأحد.

وأشار إنتر ميلان في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "خضع هاكان لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم، وأظهرت الفحوصات وجود شد عضلي في عضلة ساقه اليسرى، وسيتم تقييم حالته خلال الأيام القادمة".

وسيبتعد تشالهانوجلو عن مباريات إنتر ضد ليتشي وأودينيزي وبيزا وكريمونيزي في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال وبروسيا دورتموند، في حال تأكدت التقارير التي تفيد بغيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

ويستضيف إنتر ميلان، متصدر الدوري، فريق ليتشي على ملعب سان سيرو في مباراة مؤجلة من ديسمبر بسبب مشاركة إنتر في بطولة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

يتقدم إنتر ميلان بثلاث نقاط على جاره ميلان، بينما لا يفصله عن روما صاحب المركز الخامس سوى أربع نقاط.

تبدو زيارة ليتشي مهمة سهلة نظريًا لإنتر ميلان، الذي حقق سبعة انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط في آخر عشر مباريات.

ويتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، و14 هدفاً في جميع المسابقات.

لم يسجل ليتشي أي هدف في مرمى إنتر في آخر خمس مواجهات، حيث استقبلت شباكه 14 هدفاً خلال تلك الفترة، وكان آخر فوز له على "النيراتزوري" في يناير 2012.