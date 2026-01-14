أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد السكندري: "مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلامة، يتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم، محمد مجدي، لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

وأتم بيان الاتحاد السكندري: "لقد جاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا، المشرف العام على الفريق، وتامر مصطفى، المدير الفني".

وسيرتدي اللاعب الدولي، محمد مجدي أفشة القميص رقم 10 خلال فترة تواجده مع نادي الاتحاد السكندري، بعدما كان يرتدي القميص رقم 19 مع فريق النادي الأهلي.

وكان محمد مجدي أفشة، البالغ من العمر 29 عامًا قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من بيراميدز، في صيف 2019، وخاض مع الأحمر 277 مباراة رسمية، أحرز خلالهم 45 هدفًا، وصنع 50 آخرين.