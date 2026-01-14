لاعب ليفربول: ما زلنا بحاجة إلى رفع مستوى أدائنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن فريقه بحاجة لتحسين أدائه في النصف الثاني من الموسم الجاري، رغم تمديد سلسلة المباريات بدون هزيمة إلى 11 مباراة متتالية بالفوز على بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم ليفربول بأريحية بنتيجة 2 / صفر حتى ارتكب دومينيك سوبوسلاي خطأً فادحًا في منطقة جزاء فريقه، ليمنح بارنسلي هدفه الوحيد.

وأحرز الوافدان الجديدان فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي، اللذين كلفا الفريق 195 مليون جنيه إسترليني (262 مليون دولار) في الصيف، هدفين لليفربول ليحقق الفوز على بارنسلي بنتيجة 4 / 1.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لا أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، لقد ظهرنا بمستوى مميز في فترات من المباراة، لكن علينا أن نقدم أداء أفضل إذا أردنا التقدم في هذه البطولة".

أضاف: "الحفاظ على سجلنا خاليا من الهزائم في 11 مباراة متتالية أمر جيد، ولكن علينا تحسين بعض جوانب مستوانا".

وأوضح: "لقد تعادلنا في مباريات كان يجب أن نفوز بها مثل ليدز وسندرلاند، لكننا تعادلنا أيضا أمام آرسنال وفزنا على إنتر ميلان في إيطاليا".

واختتم أندي روبرتسون تصريحاته بالقول: "لقد أوقفنا سلسلة النتائج السيئة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى رفع مستوى أدائنا، الكل يدرك هذه الحقيقة، ونسعى بجدية لتحسين مستوانا".

وكانت أولوية ليفربول في الفترة الماضية إيقاف سلسلة النتائج السلبية بعد 9 هزائم في 12 مباراة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.