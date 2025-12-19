جيش الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين ويعتقل 4 بالضفة الغربية

أصاب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل 4 آخرين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله وسط الضفة، أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه المخيم، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت الجمعية، أن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي؛ واحدة في البطن والأخرى بالقدم، وذلك خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون.

فيما بينت مصادر محلية للأناضول، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الجلزون، وتمركزت وسط المنازل، وأطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة الرام شمال شرق القدس، أُصيب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين قرب الجدار الإسرائيلي الفاصل المقام بالبلدة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالرجل، لشاب حاول اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام قرب القدس ونقل للمستشفى".

وبشكل شبه يومي، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة عمال فلسطينيين اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدعي إسرائيل أنها شيدته "لاعتبارات أمنية"، يؤكد فلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

وفي العام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين، عقب تصديهم لاقتحام مستوطنين سهل بيت فوريك، ومحاولتهم الاعتداء على المزارعين.

ذكر شهود عيان للأناضول، أن مجموعة مستوطنين اقتحموا سهل البلدة، وحاولوا الاعتداء على مزارعين وتخريب مزروعاتهم، لكنهم تصدوا لهم، وأجبروهم على الفرار، ليقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة خلال ذلك، ويعتقل 4 مزارعين.

ومنذ بدئه حرب الإبادة بقطاع غزة التي استمرت عامين، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1100 فلسطيني، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​