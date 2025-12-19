تظاهر عشرات السودانيين، الجمعة، في العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان شرقي البلاد، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لـ"ثورة 19 ديسمبر" التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

وتعد هذه المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات بهذه المناسبة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع" بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي 19 ديسمبر 2018، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، أجبرت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما من الحكم.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة "ميدان الخليفة" وسط مدينة أم درمان، مركز العاصمة ورددوا شعارات "حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب" و "الثورة ثورة شعب والعسكر الثكنات الجنجويد ينحل (الدعم السريع)".

وَأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط المدينة.

ووفق مراسل الأناضول، فرقت الشرطة المتظاهرين في ميدان الخليفة، ليعودوا مرة أخرى للتجمع في الشوارع الجانبية.

كما شهدت مناطق الثورة بأم درمان، والكلاكة جنوبي الخرطوم، ومدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، مظاهرات أيضا شارك فيها العشرات إحياء لذكرى الثورة، بحسب المراسل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايات كردفان (جنوب) ودارفور (غرب).

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.