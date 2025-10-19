البوليفيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون البوليفيون إلى مراكز الإقتراع اليوم الأحد في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، حيث يحتدم السباق فيما يقرر الناخبون أي مرشح ما بين المحافظ والرأسمالي يمكنه معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل أفضل، وذلك بعد ما يقرب من عقدين من الحكم لحزب الحركة نحو الاشتراكية.

ومنذ عام 2023، تعاني الدولة الواقعة في جبال الأنديز من شلل بسبب نقص الدولار الأمريكي، مما أدى إلى حجب وصول البوليفيين إلى مدخراتهم وإعاقة الواردات. وتبلغ قيمة العملة البوليفية (البوليفيانو) في السوق السوداء نصف سعر الصرف الرسمي.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 23% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1991. كما تسبب نقص الوقود في شل حركة البلاد.

وقدم كل من الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروجا اليميني وعضو مجلس الشيوخ الوسطي رودريجو باز نفسيهما كمرشحين للتغيير، متعهدين بـ القطيعة مع الشعبوية المدمرة للميزانية التي هيمنت على بوليفيا تحت حكم حزب الحركة نحو الاشتراكية، الذي أسسه إيفو موراليس، زعيم نقابة مزارعي الكوكا الذي أصبح أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا في عام 2006.

وعانت الحركة نحو الاشتراكية، التي مزقتها الانقسامات الداخلية وتعرضت لغضب شعبي بسبب طوابير الوقود، من هزيمة تاريخية في انتخابات 17 أغسطس.

ويتعهد كل من كيروجا وباز بإنهاء سعر الصرف الثابت في بوليفيا، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وجذب الاستثمار الأجنبي.

والتصويت في جولة الإعادة إلزامي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويحق لحوالي 9ر7 مليون بوليفي التصويت.