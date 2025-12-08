أعلن وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا عن استعداده للذهاب إلى الجبهة، وفقا لما نشره موقع "سترانا" الأوكراني.



وقال كوليبا: "أنا في كييف. إذا وصلني إشعار التعبئة، لن أحاول الفرار إلى الخارج. لقد كرست عامين ونصف من حياتي لهذه الحرب، منذ ليلتها الأولى. أنا لا أهرب إلى أي مكان، بل أجلس في المنزل".

وأوضح كوليبا أيضا أنه لم يذهب للقتال كمتطوع لأنه كان يشغل منصب وزير الخارجية. ومع ذلك، فهو لا ينوي التهرب من التعبئة في المستقبل.

واجهت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا نقصا في الأفراد، وأدت الأعمال القسرية لموظفي مكاتب التجنيد العسكري في احتجاز المواطنين الخاضعين للتجنيد إلى فضائح واحتجاجات. انتشرت على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو يظهر فيها ممثلو مراكز التجنيد يختطفون الرجال في حافلات، وغالبا ما يقومون بضربهم.

ويتجنب الرجال في سن التعبئة بكل الوسائل، فيهربون بشكل غير قانوني من أوكرانيا، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في المنازل متجنبين الخروج إلى الشوارع.



وأفاد المفوّض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان دميتري لوبينيتس بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد أصبحت واسعة النطاق. فهم يسيؤون استخدام سلطاتهم، ويضربون الناس، ويتسببون في حوادث مرورية أثناء ملاحقاتهم لاعتقال المواطنين.