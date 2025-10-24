الأونروا: الالتزام بوقف النار ضرورة لإعادة أطفال غزة إلى المدارس

جون وايت، نائب مدير شؤون الوكالة الأممية في غزة:

- أطفال غزة يحتاجون إلى التعليم والهيكلية لذا علينا أن نسعى لتحقيق ذلك

- قرابة 300 ألف طفل بقطاع غزة سيسجلون لدينا للتعلم عبر الإنترنت

شددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بقطاع غزة بغية إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية بعد عامين من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل وما نجم عنها من صدمات ومعاناة.

جاء ذلك وفق جون وايت، نائب مدير شؤون الأونروا في غزة، في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا، نقلت الوكالة الأممية فحواها الجمعة، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال وايت إن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة "يحتاجون إلى الروتين والتعليم والهيكلية، لذا علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".

ولفت إلى أن "الأونروا لا تزال أكبر مُقدِّم للتعليم الطارئ في قطاع غزة، وتحاول إيجاد مساحات في بعض مدارس غزة لتقديم خدمة التعليم".

وفي وصفه للوضع الراهن بغزة، قال وايت: "منذ وقف إطلاق النار الأخير، تحاول فرقنا إيجاد مساحات في بعض المدارس لتقديم خدمة التعليم لنحو 10 آلاف طفل يوميا، مقارنة بحوالي 60 ألف طفل خلال وقف إطلاق النار السابق (بين حماس وإسرائيل في 15 يناير)".

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الأونروا تحاول حاليا توسيع نطاق عملها بهذا المجال مجددا، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم عبر الانترنت للأطفال".

وذكر أن "ما يصل إلى 300 ألف طفل بغزة سيسجلون لدينا للتعلم عبر الانترنت".

وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة جميع الأطفال في غزة إلى بيئة تعليمية، بعد عامين من الحرب والصدمات والمعاناة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مقتل حوالي 20 ألف طالب وإصابة أكثر من 30 ألفا، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة التي استمرت عامين، 68 ألفا و280 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.