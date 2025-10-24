تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر «الآيس»، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت منشورًا مرفقًا بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمَّن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة في إحدى المناطق بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنه عاطل، وبضبطه عُثر بحوزته على كمية من مخدر «الآيس». وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وأرشد عن مصدر حصوله عليها من عنصرين جنائيين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصرين المذكورين، وعُثر بحوزتهما على كميات من مخدري «البودر» و«الآيس»، بالإضافة إلى سلاح أبيض. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.