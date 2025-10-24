الداخلية تضبط سائقا تعدى على فتاة بسبب خلاف حول الأجرة في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد إحدى السيارات لتعديه بالسب على فتاة، إثر خلاف بينهما حول الأجرة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بعد رصد أجهزة الأمن تعليقًا مرفقًا بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام السائق بالتعدي على الفتاة بالسب أثناء استقلالها السيارة بقيادته، نتيجة خلاف حول الأجرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، وتبين أنه عامل لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فيما تولت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.