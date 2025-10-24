عبد المنعم سعيد: مركز التنسيق المدني العسكري بإسرائيل يدعم السلام ولا يمثل قوة عسكرية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد كاتب ومفكر سياسي، إنّ الجهود الأمريكية تظهر إلى أن ثمة التزام بنجاح عملية وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا: "العملية تواجه من يقاومها، سواء كان ذلك من جانب حماس أو الحكومة الإسرائيلية التي تشهد من يعارض السلام الحالي".

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»: "ثمّة جهد عربي في هذا السياق، حيث سافر اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية وقابل نتنياهو، وجرى الإعلان عن أنه جارِ تثبيت لعملية وقف إطلاق النار".

وتابع: "هناك جهود وصلت إلى نائب الرئيس الأمريكي والمبعوثين وتشغيل مركز التنسيق الأمريكي للعملية الخاصة بوقف إطلاق النار"، مشددًا، على أن الجهد كبير، ومن ثم، فإنه لا يظن أنه سيفشل إلا إذا جدّت ظروف جديدة.

وعلّق على إعلان البنتاجون عن إنشاء مركز للتنسيق المدني العسكري في إسرائيل لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، والتنسيق لإدخال المساعدات لقطاع غزة، في ظل الحديث عن مشاركة جنود من دول غربية، وربما عربية.

وتابع: "هذا المركز أمريكي في الأساس، ويعمل تحت رايتين، راية المساهمة في جهود السلام وتثبيت وقف إطلاق النار والتأكد من أن كل طرف من الأطراف يقوم بما التزم به في الاتفاقية، والجانب الآخر له هو التأكيد على أنه ليس قوة عسكرية أمريكية".

وأوضح أن المجموعة التي تتحكم في الحزب الجمهوري الأمريكي مصممة، على أن أمريكا لن تضع جنودا في أماكن بعيدة، كما حدث في العراق وأفغانستان، وهذا الجزء لا يزال هاما في برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعدم توريط الولايات المتحدة الأمريكية في مسارح حرب أخرى، وإن كانت هناك أمور تبدأ أحيانا بسيطة ولكنها تتضخم بعد ذلك، فقد هاجمت الولايات المتحدة زوارق جماعات المخدرات في أمريكا الجنوبية على سبيل المثال، أي أن ترامب بدأ يأخذ اتجاهات عسكرية واضحة في بعض الأمور.