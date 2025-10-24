أسامة كمال يهنئ المصريين في عيد السويس: واقف ورا بلدي اللي عمرها ما قبلت الاحتلال لا لنفسها ولا لغيرها

هنّأ الإعلامي أسامة كمال، الشعب المصري ومحافظة السويس بذكرى العيد القومي، المقرر الاحتفال به في الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام، مضيفًا: "يوم من الأيام المجيدة لحرب أكتوبر 73.. لما قدر شعب السويس ومعاه قوات الجيش التالت إنهم يمنعوا احتلال العدو للسويس".

وأضاف في برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن العيد القومي لمحافظة السويس، أحد الأيام المجيدة في تاريخ حرب أكتوبر 1973، حين تمكن شعب السويس ومعه قوات الجيش الثالث الميداني من منع احتلال المدينة، رغم صدور قرار وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر من ذلك العام.

وأوضح كمال أن العدو وقتها كان مصرًّا على القيام بعمل يضعه في صورة المنتصر شكليًا، مؤكدًا أن "نفس العقلية من أكتر من خمسين سنة للنهارده، وواضح إن كتب المدارس في إسرائيل مش بتتغير وبتنتج نفس العقلية".

وأشار إلى أن العيد القومي لمحافظة السويس يخلّد صمود أبناء المدينة عندما تصدوا ببسالة لمحاولات اقتحامها، مضيفًا: "اللي زيي كان طفل وقتها، وعرف يعني إيه روح المقاومة الشعبية والوطنية، وعرف الشيخ حافظ سلامة اللي قاد المقاومة الشعبية في السويس، وعرف الكابتن غزالي اللي اشتهر بشعر المقاومة وأغانيه الوطنية، وعرف يعني إيه الشعب والجيش إيد واحدة."

وتابع كمال: "صوت السادات لسه بيرن في ودان المصريين وهو بيكلم اللواء أحمد بدوي في مجلس الشعب وبيقوله: هل احتُلت السويس؟ وأحمد بدوي بيرد... السويس صامدة."

وأكد أن جيله عاش تجربة المقاومة وشاهد الملاجئ والسواتر أثناء الغارات الجوية، مضيفًا: "شفت يعني إيه شعب مستعد يقدم روحه فدا بلده، عشان كده ما اقدرش أقول لغيري بلاش تقاوم وأقبل الاحتلال، وعشان كده واقف ورا بلدي اللي عمرها ما قبلت الاحتلال لا لنفسها ولا لغيرها".