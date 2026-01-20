تحدث النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ووزير الخارجية السابق، عن الصورة التي التُقطت له عام 2016 خلال جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز.

وقال شكري، خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الثلاثاء، إن هذه الصورة لم تعبر مطلقًا عن ذلك الموقف، مستغربًا طريقة التقاطها.

وأضاف أنه من الممكن أن يكون قد تم إدخال بعض "الرتوش" عليها عند نشرها، مؤكدًا أن الموقف لم يكن يقتضي أي نوع من السعادة، مشيرًا إلى أنه كان يمثل الدولة في مهمة رسمية خلال هذا الحدث.

وأوضح أنه لم ينزعج من أداء هذا الدور، بل يشعر أنه نابع من المسؤولية الملقاة على عاتقه في إطار العمل على تسيير العلاقة المصرية الإسرائيلية.

وشدد على أن هذه العلاقة تحكمها معاهدة سلام ساهمت في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وفتحت أبواب السلام ودعمت القضية الفلسطينية، قائلًا: "هذا التواصل مهم ومطلوب ومستمر".

وأكد شكري أن مصر ملتزمة بدورها في رعاية المصالح الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا الدور لا يمكن أن يستمر دون استمرار اللقاءات والحوار مع الجانب الإسرائيلي.