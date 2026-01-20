أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني على قوة فريق جالاتا سراي التركي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء غدًا، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دييجو سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "جالاتا سراي فريق يتمتع بطاقة كبيرة وسيطلب منا أقصى ما لدينا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "الخصم يملك لاعبين مميزين جدًا في الجانب الهجومي، يعود أوسيمين، والفريق لديه ثنائي على الأطراف في حالة ممتازة، وجوندوجان في الوسط، ونعرف جميعًا قيمته وخبرته، أرى فريقًا تنافسيًا للغاية".

وتابع: "في كرة القدم، الطريقة الوحيدة للتسجيل هي صناعة فرص للتسجيل، نعمل على تطبيق ذلك وتنفيذه بشكل أفضل في كل مرة من أجل الوصول إليه، ونحتاج للفوز في المباراتين، التعادل مع فوز لا يكفي للتواجد رفقة الثمانية الأوائل".

وأكمل: "جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا؟ هناك فرق قوية جدًا، تضم أسماء كبيرة، نسعى للتواجد في القمة، لتجنب خوض مواجهة إقصائية إضافية، الأمر صعب على الجميع لأن التنافس متقارب جدًا، فرق أخرى ستفوز، وستكون درجة المتطلبات عالية للغاية من أجل التواجد بين الثمانية الأوائل".

وأتم دييجو سيميوني تصريحاته قائلًا: "نأمل أن نتمكن غدًا من التعامل مع الكرات الثابتة بأفضل طريقة ممكنة، لأنها أحد نقاط قوة جالاتا سراي".