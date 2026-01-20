قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إثيوبيا بنت سدًا على نهر النيل وأن الولايات المتحدة موّلت هذا السد، مضيفًا: «لا أعلم لماذا فعلت بلادنا ذلك».

وأضاف ترامب أن مصر دفعت الثمن جراء بناء هذا السد، موضحًا أنه تدخل في أزمة سد إثيوبيا لحلها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ثمّن، السبت الماضي، رسالة الرئيس ترامب وجهوده المقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يثمن أيضًا اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، مؤكدًا أن مصر حريصة على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، بما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

وأوضح الرئيس السيسي أنه وجّه خطابًا إلى الرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير، و«تأكيد الموقف المصري وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصري»، إلى جانب التأكيد على الدعم المصري لجهوده، والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس ترامب قد بعث، يوم الجمعة، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب ما نشره ترامب على حسابه على منصة «تروث سوشيال»، تضمن الخطاب إشادة بدور الرئيس السيسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بجانب عرض أمريكي لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا إزاء أزمة سد النهضة.

وجاء الخطاب على النحو التالي:

أشكركم على قيادتكم الناجحة في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. أُقدّر وأُثني على دوركم الفاعل في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية العديدة التي واجهت هذه المنطقة، وشعبكم، منذ 7 أكتوبر 2023. لقد أثّرت هذه الحرب بشدة على المصريين، وليس فقط على جيرانهم في إسرائيل وغزة.

وانطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية والتزام أمريكا بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فأنا على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة «تقاسم مياه النيل» بشكل مسؤول ونهائي. يُدرك فريقي وأنا الأهمية البالغة لنهر النيل لمصر وشعبها، وأرغب في مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن تلبية احتياجات مصر وجمهورية السودان وإثيوبيا من المياه على المدى البعيد. وتؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل الثمينة، وأن تُلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية.

أعتقد أنه بالخبرة الفنية المناسبة، والمفاوضات العادلة والشفافة، ودور الولايات المتحدة الفعال في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، يمكننا التوصل إلى اتفاق دائم لجميع دول حوض النيل. وسيضمن هذا النهج الناجح إطلاق كميات متوقعة من المياه خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الممتدة لمصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا من توليد كميات كبيرة من الكهرباء، والتي يمكن ربما منح جزء منها، أو بيعه، لمصر و/أو السودان.

أتقدم إليكم مجددًا بجزيل الشكر على الصداقة والشراكة التي قدمتموها لي ولشعب الولايات المتحدة. إن حل التوترات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير على رأس أولوياتي، إذ أسعى جاهدًا لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

آمل بشدة ألا يؤدي هذا الخلاف المفهوم تمامًا حول سد النهضة إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!