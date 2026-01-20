تحدث النائب سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وزير الخارجية السابق، عن زيارته إلى إسرائيل وتحديدًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2016.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الثلاثاء، إن الصورة التي انتشرت لهما وراجت مزاعم بأنها كانا يشاهدان سويًّا مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية في ذلك الوقت، تم استغلالها في غير محلها.

وأضاف أن الزيارة تضمنت دعوة لعشاء خاص ومحدود مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومعاونه الرئيسي، وكان ذلك في منزل نتنياهو.

وتابع: «أثناء التوجه إلى غرفة الطعام مررنا على قاعة كانت بها شاشة تلفزيون وكان القناة تبث المباراة.. لم يكن الأمر أكثر من ذلك».

ولفت إلى أن ترويج الأمر بهذا الشكل بشأن هذه الصورة كان بهدف إظهار قدر من المودة أو بساطة العلاقة، في حين كان الحوار سياسيًّا معمقًا مع نتنياهو، وصفه بأنه شخصية سياسية محنكة.

وشدد على أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على المستوى السياسي على المواقف المصرية والأطر التي تحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل وتأكيد المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تنفيذ حل الدولتين.

ونوه إلى أن اللقاء ذهب إلى أبعد من ذلك من قضايا مرتبطة بالأمن ونزع السلاح وغير ذلك، وبها الكثير من أوجه الاختلاف بينهما، لكنه الرسالة المصرية كانت واضحة، وكان لها مردود.