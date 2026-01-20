كشف تقرير صحفي إسباني عن مساعي نادي برشلونة لضم صفقتين جديدتين للفريق الرديف «برشلونة أتلتيك»، وذلك بعد التعاقد مع حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن نادي برشلونة أتم الاتفاق على ضم حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أنه بالإضافة إلى انضمام حمزة، يعمل النادي على ضم لاعبين أو ثلاثة آخرين إلى برشلونة أتلتيك.

وأوضح التقرير أن الأولوية الآن هي قلب الدفاع، خاصة بعد رحيل مباكي وكوينكا بيليتي، حيث أصبح ألفارو كورتيس قلب الدفاع الوحيد الجاهز والمسجل مع الفريق الرديف، ويبحث النادي في السوقين المحلي والدولي لضم لاعب أو اثنين يتمتعان بالثقة.

كما يبحث النادي عن جناح، حيث أضعفت إصابة ساما نوموكو هذا المركز، ولا يزال أوسكار أورينا بحاجة إلى بعض الوقت للعودة.