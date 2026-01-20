الدنمارك تسعى إلى وجود دائم لحلف الناتو في جرينلاند وسط تهديدات ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلبت الدنمارك من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وجودا دائما في جرينلاند، في الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديداته بالسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، إن الوجود المتزايد لحلف الناتو في بحر البلطيق ودول البلطيق يمكن أن يكون نموذجا لذلك، وفقا لتقارير لوكالة أنباء ريتزاو اليوم الثلاثاء.

وطلب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن، ووزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت، إرسال مهمة لحلف الناتو إلى الجزيرة خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أمس الاثنين.

وذكرت فريدريكسن، أن "استراتيجية الناتو الأقوى قوبلت بإيجابية" خلال الأمين العام للحلف الدفاعي في بروكسل.