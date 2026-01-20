أجاب النائب سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وزير الخارجية السابق، على سؤال عما إذا كانت مصر تلقت عروضًا مقابل أن توافق على تهجير الفلسطينيين.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الثلاثاء، إنه لم يطلع على شيء مباشر في هذا الإطار.

وأضاف: «ربما كانت هناك بعض التلميحات لكن لا أتصور في أي وقت أنها كانت من الأطروحات التي لها جدوى ولم تكن شيء يُقبل في أي مرحلة».

وخلال المقابلة أيضًا، شدد شكري على أن مصر تمسكت بمبدئها فيما يخص المحافظة على القضية الفلسطينية وعدم السماح أو عدم المشاركة في تصفيتها بعدما واجهت هذا الخطر خلال محاولات تهجير الفلسطينيين.

ونوه إلى أن الموقف المصري ضد التهجير التزم بأسس السياسة الخارجية للدولة، مؤكدا أن الدولة تتمسك بالمبدأ مع الحرص على الابتعاد عن المواجهة.

وشدد على أن هذا الموقف يتضمن اللجوء إلى الحوار والإقناع والاستفادة من العلاقات التاريخية والاستراتيجية لإيجاد توافق مشترك.