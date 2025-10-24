واصلت أسعار الذهب التراجع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 25 جنيها إضافيا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5500 جنيها، مقابل 5525 جنيها في بداية التعاملات اليوم، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت بقيمة 50 جنيها في أسواق الصاغة المحلية فى بداية تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 5525 جنيها، مقابل 5575 جنيها في نهاية التعاملات أمس، ليصل إجمالي التراجع إلى 75 جنيها حتى الأن.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، وانخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4714 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6285 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيهًا ليصل إلى 44000 جنيها، مقارنةً بـ 44200 جنيها في بداية التعاملات اليوم.

في الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم، وفقا لـ «رويترز»

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4086.46 دولار للأوقية، ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2024 إذ هبط بنحو 3.8% منذ بداية الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1% إلى 4101.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي مقابل عملات رئيسية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد ، إن الاجتماع بين الزعيمين الأمريكي والصيني يتيح فرصة جيدة لتهدئة التوترات التجارية، مما يساعد الدولار ويخفض بعض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة بآسيا.

وينصب التركيز الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، والذي من المتوقع أن يُظهر أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1% في سبتمبر. وتأخر صدور التقرير بسبب الإغلاق الحكومي.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وقال واترر "بالنسبة للذهب، فإن قراءة معتدلة لمؤشر أسعار المستهلكين ستكون موضع ترحيب لأن ذلك سيبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على مسار يفضي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام".

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 48.14 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ مارس، إذ انخفضت 7% منذ بداية الأسبوع، ونزل البلاتين 0.5% إلى 1617.55 دولار، وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1416.59 دولار.