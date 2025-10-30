احتجاجات في لاتفيا ضد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع ريجا، عاصمة لاتفيا، اليوم الأربعاء، للتظاهر ضد احتمال انسحاب الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، الواقعة على بحر البلطيق، من اتفاقية إسطنبول الخاصة بمنع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب ببقاء لاتفيا ضمن الاتفاقية التي اعتمدها مجلس أوروبا.

وقالت الشرطة إن المظاهرة واحدة من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها لاتفيا في السنوات الأخيرة، حيث شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص.

وتم تنظيم المظاهرة أمام مبنى البرلمان اللاتفي، الذي كان قد وافق مؤخرا في قراءة أولى على مشروع قانون تقدمت به المعارضة يدعو إلى انسحاب لاتفيا من الاتفاقية، بدعم من أحد الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.

ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت الثاني الحاسم غدا الخميس.

من جانبها، حذرت منظمات حقوق المرأة والمؤسسات المعنية بمساعدة ضحايا العنف من أن الانسحاب من الاتفاقية قد يؤدي إلى انتكاسة للديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

كما أشار آخرون إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعة لاتفيا، إذ ستكون أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنسحب من الاتفاقية.