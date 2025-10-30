جوارديولا: سعيد بهدف مرموش وعودته إضافة للفريق بجانب هالاند

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رضاه عن الأداء بعد فوز فريقه على سوانزي سيتي بنتيجة 3-1، في لقاء دور الـ16 من كأس كاراباو.

وسجل أهداف سيتي كل من جيريمي دوكو وعمر مرموش وريان شرقي، بينما أحرز جونزالو فرانكو هدف سوانزي الوحيد في بداية المباراة.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "أنا سعيد من أجل عمر، لأن المهاجمين يحتاجون إلى الأهداف لرفع ثقتهم. لقد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وعودته الآن تمنحنا خيارًا إضافيًا إلى جانب إيرلينج (هالاند)".

وأضاف: "هالاند لاعب مهم جدًا، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى كليهما. عودة عمر أمر رائع بالنسبة لنا. لدينا لاعبين مميزين في صناعة الفرص مثل فيل فودين وخصوصًا ريان شرقي ونيكو جونزاليس الذي يتحسن يومًا بعد يوم وأصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق. الجميع كان جيدًا، بمن فيهم الذين شاركوا كبدلاء مثل جون ستونز ويوشكو غفارديول وفيل فودين".

وعن أداء سوانزي، أوضح جوارديولا: "بدأوا المباراة بقوة كبيرة، وكنا في مستوى جيد من الإيقاع، لكنهم استحقوا هدف التقدم في البداية. ومع مرور 20 إلى 25 دقيقة، سيطرنا على المباراة وبدأنا نصنع الفرص. في الشوط الثاني كنا مميزين جدًا هجوميًا ضد فريق متكتل، وكان الجميع في الموعد".

واختتم مدرب سيتي تصريحاته قائلًا: "أنا راضٍ جدًا عن الأداء، لأن اللعب خارج الديار في مثل هذه البطولة ليس سهلًا أبدًا. الآن نحن في ربع نهائي كأس الرابطة، وسعيد بالتأهل".