هل ستجري أمريكا تجارب لأسلحتها النووية؟ ترامب يوضح

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريح، اليوم الجمعة، عما إذا كان يعتزم استئناف تجارب التفجيرات النووية تحت الأرض، كما بدا ذلك في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف من أن تبدأ الولايات المتحدة في تجارب الأسلحة النووية لأول مرة منذ 3 عقود.

وردا على سؤال عما إذا كان يعني استئناف تجارب التفجيرات النووية تحت الأرض، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "ستعرفون قريبًا جدًا"، دون أي تفصيل.

وكشف وزير الحرب بيت هيجسيث تفاصيل قليلة اليوم الجمعة، لدى سؤاله عن نوع التجارب النووية التي سيشرف عليها البنتاجون.

ولكن هيجسيث، بدا أنه أوحى للصحفيين أن القصد هو اختبار الرؤوس الحربية عندما قال، إن "استئناف التجارب" سيكون "مسئولًا إلى حد ما".

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقوم ببعض التجارب"، مضيفا أن هناك "دول أخرى تفعل ذلك... إذا كانوا سيفعلون ذلك، فنحن سوف نفعل" لكنه رفض بعد ذلك الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأثارت تعليقات ترامب حول التجارب النووية حيرة داخل الحكومة وخارجها عندما بدا أنه يوحي في منشور موجز أن الولايات المتحدة ستعيد استئناف تجارب الرؤوس الحربية النووية على أساس "متساو" مع روسيا والصين، والتي كانت آخر تجارب معروفة لها في تسعينيات القرن الماضي.

وبدا أن بعض تعليقات ترامب تشير إلى اختبار الصواريخ التي ستحمل الرأس الحربي، وليس الرأس الحربي نفسه.

ولم توجد أي إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ تفجير الرؤوس الحربية.