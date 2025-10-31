 اليونيسف: عنف غير مسبوق في السودان.. والأطفال يدفعون الثمن - بوابة الشروق
الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:21 م القاهرة
اليونيسف: عنف غير مسبوق في السودان.. والأطفال يدفعون الثمن


نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 9:59 م | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 9:59 م

قال شيلدون بيت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في السودان، إن مستوى العنف في البلاد غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الأطفال يتأثرون بشكل مباشر بهذا العنف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العديد منهم يشهدون اختطاف أمهاتهم وأفراد عائلاتهم، حيث تُطلب فدية مالية لإعادتهم، واصفًا الوضع بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وأشار إلى أن أعدادًا كبيرة من السكان يفرون من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور في ظروف إنسانية قاسية للغاية، مؤكدًا أن «أفعالًا مروعة تحدث هناك يوميًا».

وعن الوضع الإنساني في المدينة، التي لم تصلها أي مساعدات لأكثر من 500 يوم، قال بيت إن السبيل الوحيد لمساعدة المدنيين المحاصرين هو وقف القتال فورًا، حتى يتسنى إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح ممثل اليونيسف أن هناك منظمات إنسانية عديدة، بينها شركاء محليون ودوليون ومنظمات مجتمع مدني، تسعى إلى تقديم الدعم، لكن استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع يعرقل جهود الإغاثة.

