 وزير الخارجية الألماني ينقل رسائل إلى إسرائيل في ختام جولته الشرق أوسطية
الجمعة 31 أكتوبر 2025 9:39 م القاهرة
وزير الخارجية الألماني ينقل رسائل إلى إسرائيل في ختام جولته الشرق أوسطية

المنامة - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 9:24 م | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 9:24 م

يعتزم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول التوقف في إسرائيل غدا السبت، في طريق عودته إلى برلين بعد جولة شملت عدة دول في الشرق الأوسط.

وقال مسئولون ألمان، اليوم الجمعة، إن فاديفول سينقل الرسائل التي تلقاها من القادة الذين التقى بهم خلال جولته إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المسئولون، أن تسليم الرسائل سيجري خلال لقاء في تل أبيب، بين الوزير الألماني ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر.

وبدأ فاديفول جولته يوم الأربعاء الماضي، بزيارة الأردن وسوريا ولبنان على  الترتيب.

ومن المقرر أن يلقي فاديفول صباح غد السبت، كلمة في مؤتمر للأمن الإقليمي في البحرين ويشارك في مناقشة جماعية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية "حوار المنامة"، الذي يمثل النظير لمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد سنويًا.


