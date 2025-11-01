كشف الدكتور زاهي، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن القصة وراء تصريحه الشهير الذي أطلقه على سبيل الدعابة، حول اكتشاف بردية تثبت أن المصريين القدماء كانوا من مشجعي النادي الأهلي.

وقال خلال لقاء ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر «صدى البلد»، إن الدعابة ولدت في سياق احتفالات النادي الأهلي بمئويته، بعد أن تلقى دعوة للمشاركة من المهندس إبراهيم المعلم، نائب رئيس النادي الأهلي آنذاك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، والذي كان رئيس اللجنة العليا للاحتفالات.

وتابع: «عندما تتحدث عن المصريين القدماء، الكلام يكون صعبا وممكن الناس تنام، فلابد من تقديم المعلومة بطريقة طريفة، أحببت أن أقول نكتة مضحكة لكن تخيل الناس صدقت! وعندما ذهبت إلى احتفالية استاد الأهلي أمام معبد حتشبسوت، قلت إنها كانت أهلاوية، الرياضة أصبحت ساحة هجوم، وموضوع الأهلي والزمالك أصبح مسألة صعبة، وهذا خطأ لأن الرياضة فوز وهزيمة».

وعلق على اتجاهه الجديد نحو الكتابة، موضحا أنه لا يعتبرها «أعراضا» جديدة ، لا سيما وأن مسيرته الطويلة تتضمن250 مقالة علمية وحوالي 60 كتابًا.

وصحح معلومة كتابة 250 ألف مقالة، قائلا: «بدلا من أن أقول 250 مقالة، قلت 250 ألفا.. أحيانا تخطئ وأنت تتحدث، فلا أحد يكتب 250 ألف مقالة، وسيصدر لي هذا العام أربعة كتب».

وكشف عن أكثر رأي يعتز به بشأن مذكراته، مؤكدا أنه جاءه من السيدة سوزان مبارك، قائلا: «أجمل رأي قيل لي كان من مدام مبارك بعد أن قرأت الكتاب، قالت لي: أنت تعرف أنني لا أجامل؛ لكن هذه من المذكرات القليلة التي أقرأ فيها عن شخص لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن غيره، وغيره هو من يمنحه التقدير».