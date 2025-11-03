ياسمينا العبد عن مشاركتها بحفل افتتاح المتحف الكبير: قلبي كان خايف قبل طلوع المسرح وشعور الفخر لا يوصف

قالت الفنانة ياسمينا العبد، إن مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانت تجربة مليئة بالفخر والسعادة والامتنان، مضيفة : “شعور مش قادرة استوعبه، كنت خايفة خلال البث المباشر، لكن بنحاول منبينش.. قبل ما أطلع المسرح قعدت أفكر إنه حقيقي ده يوم كل المصريين”.

وتابعت "العبد" في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “الصورة” على قناة النهار، مساء أمس الأحد: الكلمات اللي كتبها الكاتب أحمد مراد عظيمة، ووقت كلامي عن الموضوع كنت مصدقة وحاسة بالفخر والانبساط”، مشيرة إلى أنه كان هناك حرص واضح على سماع آراء الجيل الجديد.

ولفتت إلى أن فستانها من تصميم نور عزازي، بينما تولى مي جلال وخالد عزام تنسيق الإستايل الخاص بها، مما أضفى عليها رونقًا مميزًا خلال الحفل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.