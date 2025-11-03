نظمت سفارة مصر في اليونان فعالية داخل المتحف الوطني اليوناني "أثينا أكروبوليس"، على هامش الاحتفالات المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، كرسالة من مصر للعالم بأنها بلد الحضارة والأمن والسلام، وأن مكانتها السياحية محفوظة عالميًا.

وقال السفير عمر عامر سفير مصر في أثينا، إن هذه الفعالية أكدت على التاريخ والحضارة المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، كرئيس البرلمان اليوناني " نيكيتاس كاكلامانيس"، وأعضاء مكتب رئيس الجمهورية بجانب عدد من الوزراء وممثليهم.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" مساء الأحد، أن حضور رؤساء المتاحف الوطنية اليونانية لهذه الفعالية جسد المثل الشائع "نربط البحر المتوسط بنهر النيل"، موضحًا أن الهدف منها هو الترويج للسياحة المصرية والتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن اليونانيون يقدرون الحضارة المصرية القديمة، والذي ظهر من حالة الإنبهار التي شهدها في عيون حاضري هذه الفعالية، مؤكدُا أن مكانتها السياحية محفوظة حتى اليوم.

الجدير بالذكر، أن هذه الفعالية تم تنظيمها على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس، والذي مثّل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.