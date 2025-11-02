وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون المشترك على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير

واصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، سلسلة لقاءاته مع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث التقى بمقر المتحف، برودني سيكومبا وزير السياحة بدولة زامبيا، الذي شارك ممثلًا عن بلاده في الاحتفالية العالمية التي شهدتها مصر والعالم أمس.

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بنظيره الزامبي في مصر، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث التاريخي، وموجهًا الشكر لحكومة زامبيا على تلبية الدعوة وحضورها افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل إضافة حضارية وثقافية عالمية.

وأكد الوزير على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع زامبيا في مجالات السياحة والآثار، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين، وزيادة الحركة السياحية المتبادلة.

من جانبه، نقل وزير السياحة الزامبي تهانيه للسيد شريف فتحي على النجاح الباهر الذي شهده حفل افتتاح المتحف، معربًا عن تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. كما هنأ مصر على فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن زامبيا كانت من الدول الداعمة للترشيح المصري، الذي اعتبرته يمثل القارة الأفريقية بأكملها.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار، ومناقشة توقيع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات المتاحف والترميم، في ظل سعي زامبيا لتطوير متاحفها الوطنية.

وأعرب الوزير الزامبي عن إعجابه بما شاهده خلال جولته داخل المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه استمتع بما يضمه من كنوز أثرية فريدة، وأبدى رغبته في العودة مجددًا لمتابعة أعمال الترميم الخاصة بالمركب الثانية للملك خوفو.

كما ثمّن الوزير الزامبي الهدية التذكارية التي قدمتها مصر لبلاده بمناسبة الافتتاح، والمتمثلة في قطعة من ماكيت المتحف، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها مؤقتًا في أحد متاحف زامبيا مصحوبة بلوحة تعريفية توثق المشاركة الزامبية في الحدث وتعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير الزامبي الدعوة إلى السيد شريف فتحي لزيارة زامبيا قريبًا لمواصلة بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء كل من السيد جورج موديندا المدير العام لمتحف زامبيا، واللواء توبلي مولامبو لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.