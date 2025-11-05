مراسل القاهرة الإخبارية: حماس سلمت جثامين 22 محتجزا حتى الآن إلى إسرائيل

أكد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف خلال تغطية حية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن القصف يتركز على المناطق الشرقية من القطاع، خصوصًا في محيط مدينة خان يونس والمناطق الواقعة شرق دير البلح ومخيم البريج، حيث تستمر آليات الاحتلال في إطلاق القذائف ونسف منازل المواطنين.

وأشار جبر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ولفت إلى أن أحياء الشجاعية والتفاح في مدينة غزة تتعرض لقصف مكثف من الطيران الإسرائيلي والمدفعية، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين داخل الأنفاق التي دمرها العدوان.

وذكر أن كتائب القسام أعلنت، في ختام اليوم الرابع من عمليات البحث في حي الشجاعية، أنها ستسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم نتيجة القصف الإسرائيلي على النفق الذي كانوا بداخله.

وأوضح أن عملية التسليم ستتم عند الساعة التاسعة مساءً عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن القسام سلّمت حتى الآن 22 جثة من المحتجزين الإسرائيليين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن ستة جثامين أخرى في مناطق شرق غزة وخان يونس.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد «حماس» أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار العدوان الإسرائيلي، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.