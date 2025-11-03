قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تتوقع ارتفاع أعداد زوار المتحف المصري الكبير إلى 15 ألف زائر يوميًا، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف زائر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن المتحف المصري الكبير أصبح «مقصدًا في حد ذاته»، مشيرا إلى أن مصر تثبت مع الوقت أنها الدولة ذات «التنوع السياحي الأفضل في العالم».

وأوضح أن الوزارة تعمل حديد مواعيد زيارات محددة بسعة استيعابية معينة لكل فترة زمنية، مع «الزخم الكبير» المتوقع، لا سيما مع رغبة المصريين في زيارة المتحف.

وتابع قائلا: «لن نقدر على استقبال الزوار بالتوقيتات التي يريدونها.. سنجد أنفسنا غير قادرين على استقبال الجميع، بداية من يوم 4 نتوقع زخما كبيرًا، المصريون يريدون زيارة المتحف المصري الكبير، هناك ساعات معينة، سنجد أنفسنا غير قادرين على استقبال الزوار؛ لكن أهل بلدنا أولوية».

ونوه أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للطلاب المصريين لزيارة المتحف مجانا عبر منصة «رحلة» وبين تجنب الزحام الشديد الذي يعطي انطباعا سيئا.

وأضاف أن هناك نظام معروف بالنسبة لزيارات السياح، مؤكدا الأمور تسير على نحو جيد؛ لكن الهدف تحديد مواعيد الزيارات بحيث يستقبل المتحف عددًا محددًا من الزائرين في كل فترة زمنية.

وأكد أن الإقبال على زيارة مصر «جيد جدًا»، مشددا أنها أصبحت الآن «مقصدا راسخا في أذهان الدول»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الترويج لأماكن جديدة لتعريف السائح بأن مصر تمتلك تنوعا كبيرا يتجاوز المقاصد المعروفة.