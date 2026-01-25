مدرب ريال مدريد: فزنا على فياريال بروح الفريق

يرى ألفارو أربيلوا المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد أن الفوز على ملعب فياريال بهدفي القناص الفرنسي كيليان مبابي، هو "فوزٌ جماعي للفريق".

وأكد أربيلوا أن هذا التكاتف هو أهم ما يميز ريال مدريد حالياً، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداءً متماسكاً رغم ضيق الوقت الذي قضاه معهم، والذي لم يتجاوز عشرة أيام، ومع ذلك فهو يرى أن اللاعبين لم يصلوا بعد إلى سقفهم النهائي وهناك مجال كبير للتطور في جميع الجوانب.

وركز ألفارو أربيلوا في كلامه على أن "الوحدة" هي القاعدة الأساسية للنجاح، معتبراً أن تلاحم اللاعبين في غرفة الملابس هو ما سيساعدهم على تجاوز المواقف الصعبة مستقبلا.

وأثنى أربيلوا بشكل خاص على روح التضحية لدى الجميع، حتى من لا يشاركون بصفة أساسية، مؤكداً أن رغبتهم في العمل والتدريب بجدية حتى في أيام الاستشفاء هي ما يجعله سعيداً وفخوراً بقيادة هذه المجموعة.

وفيما يخص طريقة اللعب، أوضح أربيلوا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد، أنه لن يغير من طبيعة لاعبيه، بل سيستغل سرعتهم ومهارتهم في الهجمات المرتدة لأنها تصنع الفارق وتمثل سلاحاً قوياً للفريق.

كما أشاد أربيلوا بشكل كبير بمستوى فينيسيوس جونيور ووصفه بأنه في "أوج تألقه"، مؤكداً على أهمية منحه الحرية الكاملة لتهديد مرمى المنافسين.

واختتم ألفارو أربيلوا حديثه بالتعبير عن رضاه التام عن النقاط الثلاث وعن الروح التي يظهرها اللاعبون كل يوم في التدريبات والمباريات.