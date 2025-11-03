رد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على الآراء التي وصفت الحفل بـ «المُغرّب» وغياب الصوت المصري، قائلا إن حفل نقل المومياوات الملكية كان أوبراليًا بالكامل؛ ولم يتضمن «أغنية واحدة مصرية».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن حفل المتحف الكبير جرعة واضحة من الغناء المصري، مستشهدا بالأغنية الصوفية، والفقرة النوبية، وأغنية «النيل»، بالإضافة إلى غناء السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد باللغة العربية، مشددا: «كل المطربين الذين غنوا مصريون تماما».

ونوه أن الفنانة شيرين أحمد طارق، مصرية من أم إسكندرانية، رغم إقامتها في نيويورك.

وأشاد بالقامات الفنية العالمية، مثل السوبرانو فاطمة سعيد، التي «تتهافت عليها كل الأوبرات العالمية»، والمصري رجاء الدين الذي يعد من أشهر مغني الأوبرا في العالم، بالإضافة أحفاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذين سافروا خصيصًا من فيينا للمشاركة، قائلا: «فنانون مصريون، كل حاجة مصرية.. من حقنا أن نفتخر».

ورد على الجدل حول اختيار الفنانة شريهان، مشددا أنها «أيقونة ونجمة مصرية عظيمة» وأي اختيار آخر كان سيقابل بطرح اختيارات أخرى.

وكشف عن رد فعل الفنانة شريهان، فور عرض المشاركة عليها، والتي قالت: «أنا ممكن أجي أقف ورا ما أقولش حاجة وأنزل، مجرد إن بلدي بتقولي تعالي».

وأكد أن شريهان مصدر «طاقة إيجابية» هائلة ألهمت فريق العمل، مشيدًا باحترافيتها الشديدة واهتمامها بأدق التفاصيل، مشددا أن «من يبحث عن مشهد مهيب في مكان مهيب؛ لا بد أن يفكر في شريهان».