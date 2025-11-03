مشرف حفل افتتاح المتحف الكبير يعلق على المقارنات بموكب المومياوات: قدمنا حدثا بلا مرجعية

علق محمد السعدي، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على المقارنات التي عقدها الجمهور بين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وموكب المومياوات الملكية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» إن الهدف في النهاية كان «إسعاد وفرحة المصريين»، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر تمثل في «سقف التوقعات» وكان «يجب أن نخلق شيئا مصريا خالصا».

وأضاف أن حفل المومياوات، كان فريدًا وجاء «بلا مرجعية»، فلم يكن لدى الجمهور توقعات مسبقة.

وأوضح أن صعوبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أنه «بلا مرجعية ولا يشبه شيء»، مشيرا إلى أن حدثا مثل افتتاح الأولمبياد أو كأس عالم له مرجعيات كثيرة في نسخ سابقة يمكن العودة إليها.

وأوضح أن الحدث وضع على عاتق صناعه عبئا كبيرا لتقديم موسيقى جديدة مختلفة، مؤكدا أن الهدف لم يكن «حرق» المتحف بعرض كل تفاصيله؛ ولكن تقديمه في عرض تشويقي.

وشدد أن ما عُرض على الشاشة «لا يمثل 5% من قوة المتحف»، مضيفا أن عرض المتحف بالكامل يحتاج إلى 6 أشهر متواصلة ومجرد التجول فيه يتطلب 3 أشهر.

ونوه أن عدد القنوات والمواقع التي نقلت إشارة البث المباشر للحفل تجاوز 6000 قناة وموقع، بما يضع الحدث في «إطار نقل كأس العالم».

وأكد أن ردود الفعل العالمية المرصودة كانت «غير مسبوقة»، قائلا إن كل الجهد الذي بذله الفريق المصري كان من أجل تحقيق هدف واحد أن «نفرح أهلنا، نفرح الناس في بيوتنا، لأنهم في الآخر عائلاتنا وناسنا.. أتمنى أن نكون حققنا ذلك».