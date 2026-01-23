أعلنت شبكة أطباء السودان، الجمعة، مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بالإضافة إلى فقدان عشرات آخرين، جراء انهيار منجم للتنقيب عن الذهب بمحافظة أبو جبيهة، بولاية جنوب كردفان (جنوب).

وقالت الشبكة الطبية (غير حكومية)، في بيان: "تسبب انهيار منجم للتنقيب عن الذهب بمحافظة أبو جبيهة في مصرع 6 مُعدنين (منقبين) وإصابة 12 آخرين، فيما لا يزال مصير العشرات مجهولًا تحت الأنقاض".

وأضافت: "تتابع الشبكة بقلق بالغ تطورات الحادث، وتدعو إلى تكثيف جهود الإنقاذ والإسعاف العاجل للمصابين، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وطالبت شبكة أطباء السودان، الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية المعدنين، ووضع إرشادات واضحة وملزمة للتعدين التقليدي، تشمل معايير السلامة المهنية، والتدريب، والرقابة الدورية، بما يحفظ الأرواح ويحد من تكرار مثل هذه الكوارث المؤلمة.

وأكدت أن الإهمال المؤسسي والتقاعس عن تطبيق القوانين يعرّضان حياة المعدنين للخطر.

ودعت الشبكة، إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ خطوات عملية عاجلة لمنع تكرار هذه المآسي.

ويستوعب قطاع التعدين الأهلي (الخاص) أكثر من مليوني شخص يعملون في أصقاع السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة وينتجون نحو 80 بالمئة من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي لكنها تحاول تنظيمه، فرغم سلبياته إلا أن عددا كبيرا من السودانيين يعملون به ويساهم في توفير فرص عمل لهم.

ويعوّل السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الآونة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.