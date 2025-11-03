فيلم «ليلة السيدة الخمرية» لتامر صلاح الدين يُقبل رسميا في مهرجان Lift-Off Global Network السينمائي الدولي

أُعلن رسميًا عن اختيار فيلم "ليلة السيدة الخمرية"، من تأليف وسيناريو وحوار الكاتب والصحفي تامر صلاح الدين، ضمن العروض الرسمية لـ مهرجان Lift-Off Global Network، أحد أبرز المهرجانات الدولية الداعمة لصنّاع السينما المستقلة حول العالم.

ويُقام المهرجان في استوديوهات باينوود بالمملكة المتحدة، بمشاركة مئات الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويُعد منصة عالمية تهدف إلى دعم المبدعين الشباب والمستقلين وتقديم أعمالهم إلى جمهور واسع ولجان تحكيم متخصصة.

تدور أحداث الفيلم حول خداع الحواس، حيث يعيش رجل في مقتبل العمر وحيدًا، غارقًا في ذكرياته وشرابه. في ليلة شتوية يخرج لجلب زجاجة خمر، وبينما يسير على شاطئ البحر، يعثر على امرأة شابة جميلة تحتضن طفلاً. تطلب منه سيجارة، ثم تصر على الشرب من زجاجته. يتجاهلها ويحاول الابتعاد، لكنها تتبعه حتى منزله، وهناك تبدأ سلسلة من المفارقات الغامضة والمواقف الفلسفية الساخرة، تنتهي باكتشاف أن "الطفل" لم يكن سوى دمية، وأن المرأة ربما لم تكن أكثر من تجلٍّ للوهم أو الحلم.

وفي الصباح، يستيقظ ليجدها وقد اختفت، قبل أن تُطل عليه فجأة سيدة فاتنة بابتسامة غامضة تملأ المشهد... وتنتهي القصة عند حدود الإدراك والخيال.

يقدّم تامر صلاح الدين في هذا العمل تجربة بصرية ودرامية تتأمل العلاقة بين الوحدة والذاكرة والخيال وخداع الحواس، بأسلوب يمزج بين الرمزية والواقعية السحرية، ليعيد طرح سؤال الوعي الإنساني في مواجهة العزلة والارتباك الداخلي.

الفيلم من إنتاج شركة الكل ميديا جروب، وإخراج مهند لطفي، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الأبطال وفريق العمل خلال الأيام المقبلة.

ويُعد هذا القبول خطوة جديدة في مسيرة الكاتب الذي يرى في السينما امتدادًا لتجربته الأدبية والصحفية، مؤكدًا أن الفن الحقيقي لا يعرف الحدود، وأن الحكايات المصرية قادرة على الوصول إلى العالم بلغتها الخاصة.