أصداء المتحف المصري الكبير تتصدر افتتاح مهرجان VS–Film بالأفلام القصيرة جدًا في العين السخنة

- حنان مطاوع: الإبداع لا يُقاس بطول المشهد بل بعمق التأثير

- هالة صدقي تطالب بمزيد من المهرجانات السينمائية في المدينة الساحلية



افتتح مهرجان VS–Film للأفلام القصيرة جدًا فعاليات دورته الثانية مساء الأحد، من على شاطئ العين السخنة بمحافظة السويس، في أجواء احتفالية تزامنت مع أصداء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي خيّم على كلمات النجوم والمكرمين المشاركين في الفعالية.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصناع السينما، من بينهم أشرف عبد الباقي، وهالة صدقي، وحنان مطاوع، وشيري عادل، وصبري فواز، وحمزة العيلي، ومنال سلامة، وأحمد وفيق، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وألفت عمر، ونادر فؤاد، وكلوديا حنا، إلى جانب المخرجين عمر عبد العزيز، وعادل أديب، وأشرف فايق، وأحمد رشوان، وأحمد الرافعي، فضلًا عن حضور عربي ودولي لافت ضم المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والإعلاميين السعوديين عبد الله منخر وعدنان الصعيدي، والمخرجين محمد هلال ومحمد أوس وفصل الزيات، إضافة إلى المخرج والسيناريست الإنجليزي روبرت لويد والفرنسي جان ماري.

وبحضور اللواء دكتور طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير المدير التنفيذي، انطلقت الفعاليات التي قدمتها الإعلامية بوسي شلبي، بفقرة موسيقية للفنان عمر درويش على أنغام لحن "غنيلي شوي شوي" احتفاءً بمرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم، تلتها فقرة استعراضية لتميمة المهرجان على أنغام موسيقى إلكترونية، أعقبها عرض فيلم بالذكاء الاصطناعي جسّد فيه المهرجان رحلته وطموحاته نحو سينما المستقبل.

وتخلل الحفل تكريم عدد من نجوم وصناع السينما، حيث استهل المهرجان الجوائز بتكريم الفنان أشرف عبد الباقي الذي تسلم درع الدورة الثانية ودرع محافظة السويس، معربًا عن امتنانه للمهرجان الذي وصفه بـ"الشاب الواعد" ودوره في دعم الفن المصري.

وأعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتكريمها في كلمة مؤثرة قالت فيها إن المهرجان يحتفي بـ"لحظة خيال" في أفلام قصيرة جدًا تؤكد أهمية الفن وعمق تأثيره، مشيرة إلى فخرها بتزامن الحفل مع الحدث الثقافي الأبرز في مصر، افتتاح المتحف المصري الكبير، واختتمت كلمتها بقولها: "شكرًا للفن الذي يحقق لنا الأحلام".

كما كُرّم المنتج والمخرج عباس بن العباس، الأب الروحي لفن الرسوم المتحركة في الوطن العربي، وأشاد بفكرة المهرجان ووصفها بـ"الجميلة والجريئة"، فيما تسلمت الفنانة هالة صدقي درع التكريم عن مشوارها الفني، مؤكدة سعادتها بالتواجد في العين السخنة، ومطالبة بزيادة عدد المهرجانات السينمائية بها، "لأنها مدينة تستحق"، على حد قولها.

وأكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، في كلمته، أن المهرجان يعكس روح الإبداع لدى الشباب ويواكب حدثًا تاريخيًا عالميًا هو افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددًا على دور الفن في إبراز الوجه الحضاري لمصر.

ومن جانبه، ثمّن أسامة أبو نار رئيس المهرجان دعم المحافظ، مؤكدًا أن مشاركة كوكبة من النجوم في فعاليات الافتتاح تعد شهادة نجاح للدورة الثانية في ترسيخ حالة فنية ملهمة.

ورحب زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان بالضيوف، موضحًا أن الدورة الحالية تلقت أكثر من 3 آلاف فيلم من أنحاء العالم، تم اختيار 300 فيلم منها للعرض خلال فعاليات المهرجان.

واختُتم الحفل بعرض فيلم "السويس مدينتي" للمخرج الراحل الكبير علي عبد الخالق، والذي استعرض في 9 دقائق ملحمة صمود مدينة السويس خلال سنوات الحرب، ليكون ختامًا رمزيًا لاحتفالية جمعت بين الفن والذاكرة الوطنية.