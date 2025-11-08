محمود فتح الله: الزمالك حصل على «جائزة نوبل» في مواجهة الظروف الصعبة

أشاد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، بعزيمة لاعبي الفريق الأبيض بعد فوزهم على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الزمالك يستحق «جائزة نوبل» في اللعب تحت الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال فتح الله، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» عبر قناة «إم بي سي مصر»: «لم يكن لديّ شك في فوز الزمالك على بيراميدز، الفريق يمر بظروف قاسية للغاية، مدربه رحل، وعدد من اللاعبين الأساسيين مصابون، وهناك مشكلات في قوام الفريق، ومع ذلك قدّم مباراة كبيرة».

وأضاف: «بيراميدز كان بعيدًا عن مستواه في اللقاء، ولا أعرف السبب، رغم أنني أحب هذا الفريق، لكن حتى لو كان في أفضل حالاته، كنت واثقًا أن الزمالك سيفوز».

وتابع نجم الزمالك السابق: «في الفترات الأخيرة تشعر أن الزمالك يستحق جائزة نوبل في اللعب في ظروف صعبة، فهو أكثر فريق بين الأربعة المشاركين في السوبر يواجه ظروفًا صعبة ويواصل تحقيق الانتصارات».

واختتم فتح الله تصريحاته قائلاً: «الأهلي والزمالك سيظلان دائمًا مرشحين للفوز بأي بطولة مهما كانت الظروف، لأنهما يمتلكان تاريخًا وجماهير ضخمة تقف خلفهما. الزمالك يمتلك كبرياء الأندية الكبيرة، وعندما يقدم لاعبوه كل ما لديهم، تأتيهم المكافأة من الله».