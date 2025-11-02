أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي الدولي، عن عقد جلسة نقاشية مفتوحة مع الفنانة السورية منى واصف، تحت عنوان "منى واصف والدراما الخالدة"، غدًا الإثنين، في قاعة بريل، سينما البحرين، في العاصمة المنامة.

وقالت إدارة المهرجان في بيانها عن هذا النقاش اليوم الأحد: "الأيقونة تتحدث.. منى واصف اسم خالد في ذاكرة الدراما العربية وإرث فني يتجاوز الأجيال.. موعدنا معها في جلسة حوارية استثنائية ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي الدولي".

ويأتي هذا النقاش والجلسة الحوارية مع منى واصف في أعقاب تكريمها من إدارة مهرجان البحرين السينمائي الدولي عن مسيرتها الفنية المتميزة.

ومن المقرر أن تتحدث واصف في هذه الجلسة عن تاريخها الفني وأبرز المحطات الفنية، والتي يُعد من أهمها مشاركتها في فيلم "الرسالة" من إخراج مصطفى العقاد.

كما تكشف "واصف"، عن رأيها في العديد من الأعمال الدرامية السورية، وسر الثنائية التي جمعتها في السنوات الأخيرة مع الفنان السوري تيم حسن، والذي شاركته جميع أجزاء مسلسل "الهيبة" وغيرها من الأعمال الدرامية.

وأعلنت إدارة مهرجان البحرين أيضًا عن عقد جلسة حوارية مع السيناريست المصرية مريم نعوم غدًا الإثنين، في فن كتابة السيناريو، تحت عنوان "سرد من القلب".