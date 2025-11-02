* فيلم الرسومات المتحركة اليابانى «رجل المنشار» يتصدر.. و«الحقيقة والخيانة» يتذيل القائمة

* تراجع «الهاتف الأسود 2» و«ترون 3».. و«نأسف لك» و«سبرينجستين» ينضمان إلى السباق







شهد شباك تذاكر السينما العالمية فى الأسبوع الـ43 من عام 2025، ارتفاعًا طفيفًا فى الإيرادات وصلت إلى 13%، وذلك فى ظل عدم استطاعة الأفلام المطروحة خلال هذا الأسبوع، من التأثير فى الجمهور وجذبهم لدور العرض، فقائمة الأفلام الـ10 الأولى، لم تضم سوى 4 أفلام فقط من 13 فيلمًا تم طرحها.

وتصدر فيلم الرسومات المتحركة اليابانى «رجل المنشار: قصة ريزى» Chainsaw Man:Reze Arc، قمة شباك تذاكر السينما العالمية، فى أول أسبوع من طرحه، محققًا 18 مليون دولار و30 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 110 ملايين دولار و489 ألفًا.

الفيلم من إخراج تاتسويا يوشيهارا، وتأليف تاتسوكى فوجيموتو، وهيروشى سيكو، وقام بأداء الأصوات كل من كيكونوسوكى تويا، وتومورى كوسونوكى، وشوجو ساكاتا، وآى فيروز، ورينا أويدا، وناتسوكى هاناى، ومآيا أُتشيدا، ويويا أوشيدا، وشيورى إيزاوا، وكارين تاكاهاشى.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يصبح (دينجى) بقلب شيطان بعد انضمامه إلى فرقة صائدى الشياطين التابعة للفرقة الخاصة الرابعة، وبعد موعده الغرامى مع (ماكيما) فتاة أحلامه، يلتقى (ريزى) التى تعمل فى مقهى ويقع فى حبها.

واستطاع فيلم الدراما الرومانسية «نأسف لك» Regretting You، أن يتواجد فى المركز الثانى، بأول أسبوع من طرحه، محققًا 13 مليون دولار و687 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 25 مليون دولار و160 ألفًا.

الفيلم من إخراج جوش بوون، وتأليف سوزان مكمارتين، وكولين هوفر، وبطولة مارسيل ليبلانك، وأوبرى بروكويل، وكورت يوى، وكلانسى براون، وويلا فيتزجيرالد، وسكوت إيستوود، وسام موريلوس، وماسون ثامس، وديف فرانكو، ومكينا جرايس، وأليسون ويليامز، وحسنى فيبيز كومر، وأليشا كوتشبيرتسون، وإيثان كوستانيلا، وويليام بيرنهام سيمونز. وتدور أحداث الفيلم حول الأم الشابة (مورجان جرانت) وابنتها المراهقة (كلارا)، حيث تتوتر العلاقة بينهما بعد وفاة الزوج (كريس)، فتجبرهما الحياة على مواجهة العديد من التحديات معا.

وتراجع الجزء الثانى من فيلم الرعب «الهاتف الأسود» Black Phone، إلى المركز الثالث بالقائمة، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 12 مليون دولار و902 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 83 مليون دولار و103 ألفًا.

الفيلم من إخراج سكوت ديركسون، وتأليف جو هيل، وسكوت ديركسون، وسى. روبرت كارجيل، وبطولة إيثان هوك، وماسون ثامس، وآنا لور، وأريانا ريفاس، وجيرمى ديفيز، ومادلين ماكجرو، وديميان بيشير، وجراهام آبى، وميجل مورا، وميف بيتى، وسيمون وبستر.

تبدأ أحداث الفيلم بينما يكافح (فين) فى عامه السابع عشر للتغلب على أهوال ماضيه، عندما تبدأ شقيقته فى تلقى مكالمات من الهاتف الأسود فى أحلامها، وتبدأ فى رؤية ثلاثة أطفال يتعرضون للمطاردة فى معسكر شتوى يُعرف باسم بحيرة الألب.

واستطاع فيلم السيرة الذاتية والموسيقى الوثائقى «سبرينجستين: أخرجنى من العدم» Springsteen:Deliver Me from Nowhere، أن يتواجد فى المركز الرابع، بالأسبوع الأول من طرحه، محققًا 8 ملايين دولار و887 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 16 مليون دولار و562 ألفًا.

الفيلم من تأليف وإخراج سكوت كوبر، وبطولة جيريمى ألين وايت، ومارك مارون، وستيفن جراهام، وجابى هوفمان، وديفيد كرومهولتز، وبول والتر هوزر، وجيرمى سترونج، وجريس جومر، وأوديسا يانج، وجونى كانيزارو، ولين أدريانا فريدمان، وستيفن سينجر، وإيفان أمارو بولون، وكريس جايمس، وجريج برونكو.

يحكى العمل رحلة (بروس سبرينجستين) أثناء صناعة ألبومه الشهير لعام 1982 (Nebraska)، الذى ظهر فى نفس الفترة التى كان يُسجل فيها ألبوم (Born in the USA) مع فرقة إى ستريت.

كما تراجع الجزء الثالث من فيلم الأكشن والمغامرة والخيال العلمى «ترون: آريس» Tron:Ares، إلى المركز الخامس، فى الأسبوع الثالث من طرحه، محققًا 4 ملايين دولار و916 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 124 مليون دولار و113 ألفًا.

الفيلم من إخراج واكيم رونينج، وتأليف جيسى ويجوتو، وجاك ثورن، وبطولة جاريد ليتو، وجودى تيرنر سميث، وجيف بريدجز، وجيليان أندرسون، وكاميرون موناجان، وإيفان بيترس، وجريتا لى، وحسن منهاج، وسارة ديزجاردينز، وآرتورو كاسترو، وبراد هاردر، وشالين فرديناند، وغارى فاينرشوك.

تبدأ أحداث الفيلم عندما ينتقل برنامج (آريس) المتطور من العالم الرقمى إلى العالم الحقيقى فى مهمة خطيرة، حيث يشهد أول تعامل بشرى مع عالم الذكاء الاصطناعى.

وتراجع أيضًا فيلم الأكشن والكوميديا «حظ سعيد» Good Fortune، إلى المركز السادس، بالأسبوع الثانى من طرحه، محققًا 3 ملايين دولار و105 آلاف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 13 مليون دولار و609 آلاف.

الفيلم من تأليف وإخراج عزيز أنصارى، وبطولة كيانو ريفز، وسيث روجان، وكيكى بالمر، وساندرا أوه، وستيفن ماكينلى هندرسون، وعزيز أنصارى، وبلانكا أراسيلى، وجينيفر وودز، وإيفان شارفان، وأوليفيا سامرز، وليندسى ماكجريل، وإريك استرادا لوايزا، وألان أنتونى سميث، وميتشل جروب، وإليزا شين.

تدور أحداث الفيلم حول فى إطار من الأكشن والكوميديا، يدور العمل حول ملاك غير كفء يُدعى (جابرييل)، يقرر التدخل فى حياة عامل متعثر ومستثمر ثرى، مما يخلف الكثير من الفوضى فى حياة الثلاثى.

واستطاع فيلم الرعب والإثارة «سنديان شيلبى» Shelby Oaks، أن يتواجد فى السابع، بأول أسبوع من طرحه، محققًا مليونين دولار و346 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا مليونين دولار و923 ألفًا.

الفيلم من إخراج كريس ستاكمان، وتأليف سام ليز، وكريس ستاكمان، وبطولة ليزا كوفى، وجون مايكل سيمبسون، وإيريك فرانسيس ميلاراجنى، وكودى ستيل، وإميلى بينيت، وسارة فويجت، وفونج كوباكى، وريك مونتجمرى جونيور، وتشارلى تالبرت، وروبن بارتليت، وديريك ميرس، وكميل سوليفان، ومايكل بيتش، وبريندان سيكستون، وكيث ديفيد.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يتسبب صانع أعمال وثائقية فى الكشف عن دليل جديد، حيث تنطلق امرأة يائسة فى رحلة البحث عن شقيقتها المختفية منذ فترة طويلة، وفى طريقها تكتشف أن خيالات الطفولة المرعبة قد تكون حقيقية.

وتراجع فيلم الأكشن والجريمة «معركة تلو الأخرى» One Battle After Another، إلى المركز الثامن، فى الأسبوع الخامس من طرحه، محققا مليونين دولار و269 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 180 مليون دولار و615 ألفًا.

الفيلم من تأليف وإخراج بول توماس أندرسون، وبطولة ليوناردو دى كابريو، وبينيسيو ديل تورو، وشون بن، وتيانا تايلور، وريجينا هول، والانا حاييم، ووود هاريس، وجون هوجيناكير، وأبريل جريس، ودى دابليو موفيت، وبريندا لورينا جارسيا، وأنتونى سنو، وتشيز إنفنتى، وشاينا ماكهيل، وجاك تراوت.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الثوار السابقين يعودون إلى التعاون مجددًا، إثر ظهور عدو قديم بعد 16 عامًا من افتراقهم، فى سبيل إنقاذ ابنة أحد أفراد جماعتهم.

وحل فيلم الكوميديا والجريمة التاريخى «لص الأسلحة» Roofman، فى المركز التاسع، بالأسبوع الثالث من طرحه، محققًا مليونين دولار و41 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 25 مليون دولار و188 ألفًا.

الفيلم من تأليف وإخراج ديريك كيانفرانس، وبطولة بيتر دينكلاج، وجونو تيمبل، وبين مينديلسون، وكريستين دانست، وتشانينج تاتوم، وأوزو آدوبا، وجيمى أو يانج، ولاكيث ستانفيلد، ومولى برايس، وإيمورى كوهين، وطونى ريفولورى، وميلونى دياز، وليلى كولياس، وجابى فازيو، ومايكل هاردينج.

يروى العمل قصة لص الأسطح (جيفرى مانشستر)، ورحلته أثناء هروبه من العدالة ومحاولاته المستمرة لتفادى القبض عليه.

وتذيل القائمة فيلم الدراما التاريخ «الحقيقة والخيانة» Truth & Treason، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققًا 910 آلاف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج لوكيش جاناجراج، وبطولة إيوان هوروكس، وروبرت إيفانز، وداف توماس، وجوانا كريستى، وسيلفى فاركو، وبين ديلواى، ودانيال بيتس، وسيليند شوينماكر، وكريستوس لاوتون، ودومينيك مافهام، وجون ساكفيل، وماكسيم أيس.

تدور أحداث الفيلم فى قلب ألمانيا النازية، حيث يقرر الفتى (هيلموت هوبيْنر) مع صديقيه (كارل) و(رودي) تشكيل خلية مقاومة سرية؛ تضعهم وجهًا لوجه أمام أشرس محاكم ألمانيا.





