بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين إلى الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري الرباعي للأبطال في نسختها الحالية.

وتقام البطولة بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، في رابع نسخة على التوالي تُقام بهذا النظام الرباعي.

ويرأس بعثة الأهلي المتجهة إلى الإمارات خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، بعد تكليفه من رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، بينما أوضح وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الفريق سيسافر بقائمته الكاملة، بما في ذلك اللاعبين المصابين، ضمن استعداداته القوية للمنافسة على اللقب.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي.