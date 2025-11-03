قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن حفل افتتاح المتحف الجديد يعد حدثًا غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، مؤكدًا أنه لم يحدث ولن يحدث مثله على مر التاريخ، نظرًا لحجم المشاركة الدولية وحضور 79 وفدًا رسميا والاهتمام العالمي الواسع الذي حظي به الافتتاح.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة له في برنامج “ريبورتاج” على قناة الحدث اليوم، أن وكالات الأنباء والقنوات العالمية تناولت الحدث بوصفه خبرًا رئيسيًا لما يحمله من رمزية حضارية ومكانة عالمية لمصر.

وأشار إلى أن الحفل كان على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، وضم فقرات فنية راقية، منها عروض غنائية مميزة أدّتها السوبرانو فاطمة سعيد واثنتان من حفيدات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مما أضفى طابعًا فنيًا وثقافيًا متميزًا على الاحتفالية.

وأوضح كبير الأثريين أن المتحف يُعد من أكبر المتاحف في العالم، ويضم قطعًا أثرية نادرة يعود بعضها إلى أكثر من 700 ألف سنة، إلى جانب أقدم تمثال في التاريخ عُثر عليه في تل الفرخة بمحافظة الدقهلية ويعود إلى نحو 6 آلاف سنة قبل الميلاد. كما يضم المتحف قناع توت عنخ آمون الذي يُعد أيقونة الحضارة المصرية الخالدة.

وأكد أن افتتاح المتحف سيحدث نقلة نوعية في السياحة المصرية، موضحًا أن المتحف سيفتح أبوابه للجمهور بدءًا من يوم 4، ومن المتوقع أن يجذب نحو 5 ملايين زائر سنويًا، ما سيُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المنطقة السياحية المحيطة بالمتحف ستشهد حركة إنعاش شاملة نتيجة التصوير والدعاية العالمية للحدث، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار اللذين ظهرا في التنظيم الراقي للحفل هما أقوى رسالة للعالم بأن مصر آمنة وجاهزة لاستقبال الزوار.

واختتم الدكتور مجدي شاكر تصريحه قائلًا:“نطالب كل المصريين أن يفرحوا ويفتخروا بما لدينا… هذا المتحف ليس لمصر فقط، بل هو هدية للحضارة الإنسانية كلها."

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.